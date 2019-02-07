صور.. ضبط مخزن أعلاف ومضادات سموم منتهية الصلاحية بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملة مكبرة برئاسة محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين، وذلك فى إطار تشديد الرقابة وضبط للأسواق والتفتيش على المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية.

حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العامرية، والتى أسفرت عن ضبط مخزن به كميات من مضادات السموم ومركزات الاعلاف، والتى تضاف إلى أعلاف الإنتاج الحيوانى والداجنى غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية.

حيث تم ضبط 160 شيكارة مثبط فطرى زنة الشيكارة 25 كحم متكلس وغير صالح للاستخدام، عبوة مثبط فطرى زنة الشيكارة 250 ملى جرام منتهىة الصلاحية، عدد 96 عبوة مسحوق قابل الذوبان زنة العبوة 150 جرام منتهية الصلاحية، عدد 38 عبوة مسحوق زنة واحد لتر منتهية الصلاحية، وتم أخذ الإجراءات القانونية، وتحريز هذه الكميات لعرضها على وكيل النائب العام.



المضبوطات



المضبوطات