video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شرطة السياحة تحبط محاولة تنقيب عن الآثار داخل منزل بإدفو

الخميس، 07 فبراير 2019 04:03 م
صور.. شرطة السياحة تحبط محاولة تنقيب عن الآثار داخل منزل بإدفو الحفرة داخل المنزل
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الخميس، من إحباط محاولة التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية الكلح شرق بمركز إدفو، والقبض على 5 أشخاص متورطين فى الواقعة.
 
وكانت معلومات وصلت للعقيد خالد العيسوى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب بحثاً عن الآثار داخل منزل ملك "حماد.خ.ع" 56 سنة، بهدف البحث عن الثراء السريع من خلال بيع القطع الأثرية بالمخالفة للقانون.
 
وبالعرض على اللواء محمد الغول، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء ناجح زكى، مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، بسرعة إعداد قوة أمنية وإحباط محاولة التنقيب عن الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تمكنت الحملة من مداهمة المنزل بقرية الكلح شرق، والقبض على 3 أشخاص من نفس القرية، واثنين آخرين يقيمان بالإسكندرية محرم بك، وتم العثور على حفرة دائرية بعمق 20 متر، وتم ضبط أدوات الحفر، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة للتحقيق.
 
شارك فى الحملة الرائد عمر جمال، رئيس قسم مباحث الآثار بمركز إدفو، والرائد محمد إمبابى، رئيس مباحث شرطة إدفو، والرائد محمد إسماعيل، معاون مباحث، بالإضافة إلى محمد الإدريسى مسئول الضبطيات بآثار إدفو، وأحمد غباشى مفتش آثار شرق النيل.
 
الحفرة داخل المنزل
الحفرة داخل المنزل

الحفرة
الحفرة

ضباط شرطة السياحة
ضباط شرطة السياحة

كشف واقعة تنقيب
كشف واقعة تنقيب
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على عقوبة مواطن متهم بالتنقيب عن الآثار قرب الأهرامات

ادفو

التنقيب عن الاثار

الكلح شرق

شرطه السياحه والاثار

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة