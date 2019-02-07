صور.. شرطة السياحة تحبط محاولة تنقيب عن الآثار داخل منزل بإدفو

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الخميس، من إحباط محاولة التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية الكلح شرق بمركز إدفو، والقبض على 5 أشخاص متورطين فى الواقعة.

وكانت معلومات وصلت للعقيد خالد العيسوى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب بحثاً عن الآثار داخل منزل ملك "حماد.خ.ع" 56 سنة، بهدف البحث عن الثراء السريع من خلال بيع القطع الأثرية بالمخالفة للقانون.

وبالعرض على اللواء محمد الغول، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء ناجح زكى، مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، بسرعة إعداد قوة أمنية وإحباط محاولة التنقيب عن الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تمكنت الحملة من مداهمة المنزل بقرية الكلح شرق، والقبض على 3 أشخاص من نفس القرية، واثنين آخرين يقيمان بالإسكندرية محرم بك، وتم العثور على حفرة دائرية بعمق 20 متر، وتم ضبط أدوات الحفر، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة للتحقيق.

شارك فى الحملة الرائد عمر جمال، رئيس قسم مباحث الآثار بمركز إدفو، والرائد محمد إمبابى، رئيس مباحث شرطة إدفو، والرائد محمد إسماعيل، معاون مباحث، بالإضافة إلى محمد الإدريسى مسئول الضبطيات بآثار إدفو، وأحمد غباشى مفتش آثار شرق النيل.