صور.. شباب الأقصر والأجانب يواصلون حملات تنظيف ضفة نهر النيل الغربية

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت الحملات الشبابية بمشاركة الأجانب المقيمين بمحافظة الأقصر لتنظيف مراسى الجانبين الشرقى والغربى لنهر النيل، وذلك لتجميل المدينة ودعم المشهد الجمالى أمام السائحين من زوار المحافظة خلال الموسم الشتوى وفى ظل حالة الطقس الدافئة فى الصعيد.

وكانت قد أعلنت مديرية شئون البيئة بمحافظة الأقصر، برئاسة رمضان صديق، عن إطلاق مبادرة لتطهير وتنظيف مجرى نهر النيل بمحافظة الأقصر وتجميله بالبر الشرقى والبر الغربى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية منها مجالس مدن الأقصر والقرنة وحماية النيل وشرطة المسطحات، بالإضافة إلى شركات النظافة والعمال والجمعيات الأهلية وعدد من المتطوعين وذلك لخدمة حركة السياحة النيلية المتميزة خلال الموسم الشتوى والمواطنين من سكان البرين الشرقى والغربى.