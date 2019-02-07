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صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الخميس، 07 فبراير 2019 04:11 ص
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهدت مدينة رأس غارب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس سقوط أمطار رعدية غزيرة مصاحبة لحبات من الثلج على المدينة، مما أدى إلى غلق طريق الزعفرانة غارب، وكذلك قيام معدات شركات البترول بغارب بغلق مدخل المدينة بساتر ترابى.
 
 
وحذرت صفارات الإنذار التابعة لإحدى شركات البترول وسيارات الأهالى باتباع التعليمات خوفا من سقوط سيول فى المدينة.
 
 
وأعلن مجلس مدينة رأس غارب أن الأمطار تسببت فى تجمع المياة على مدخل المدينة وليست هناك سقوط سيول أثرها تم غلق طريق الزعفرانة حتى كمين الأحياء، ووضع الساتر الترابى .
 
وصل الى مدينة غارب اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام البحر الأحمر، قادما من الغردقة لتفقد الأوضاع بالمدينة.
 
كما شهدت مدينة رأس غارب انقطاع للتيار الكهربى عن عدة مناطق مختلفة بسبب سقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها والمصاحبة لكرات الثلوج.
 
من جانب آخر، كانت رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى منذالأمس  والتنسيق مع جميع الجهات المعاونة طبقا لخطة المحافظة المستديمة في هذا الشأن، والتأكد من تواجد مجموعات العمل بالأماكن المحددة لها، طبقا لتخذيرات الارصاد.
 
كما كلف  المحافظ شركة المياه بالمرور على جميع المطابق للتأكد من عدم وجود أية معوقات، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة جميع التوصيلات الخارجية لتغطية جميع الاسلاك المكشوفة.
 
كما دعا المحافظ جميع الاهالى بتوخى الحذر واتخاذ الاحتياطات تحسبا لأى موقف طارئ، مؤكدا أن المحافظة تقوم بعمل كافة الاستعدادات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
 
سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة (1)
 
سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة (2)
 
سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة (3)
 
سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة (4)
 
سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة (5)
 

 


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