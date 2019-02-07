صور.. جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب مستلزمات الشيش الإلكترونية

فريق المحافظات

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات ومباحث ميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

وذلك بناءا على مذكرة معلومات مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات برئاسة برئاسة محمد شاهين ومباحث ميناء بورسعيد بوجود أصناف مخالفة للمستندات وتدنى فى القيمة الجمركية بمشمول بوليصة الشحن رقم 140801615220 حاوية رقم XINU1295503 بإسم شركه ا . للإستيراد والتصدير الواردة من الصين بيان جمركى رقم 705 لسنة 2019مجمع 45 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن واير فتيس .

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد السرجاني و عامر عثمان مديري ساحة الخليج والسيد عبد الرازق مأمور الحركة و علاء السيد مدير إدارة المكافحة و السيد حسين رئيس قسم الحركة و حسن بسيوني والأستاذ خالد الرازق و السيد المنصوري و حسن الأدهم بمكافحة التهرب الجمركي.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 20 كرتونة بكل منها زيت شيشة إلكترونية معبأه داخل عبوات بعضها من لدائن ومن معدن أحجام وأنواع وأعداد وماركات مختلفة منها Bazooka و Dinner و jamnoster وغيرها البعض سعة 60 و 100مليجرام و 2 كرتونة بها عبوات فارغة غير مذكورين بالمستندات ضمن البضائع الواردة.

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.