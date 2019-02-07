صور.. تعرف على شروط التقدم لمسابقة التربية والتعليم بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2019، للوظائف التعليمية وفق التخصصات المطلوبة لسد عجز المعلمين في المدارس بمختلف الإدارات، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

ووضعت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف في مقدمتها الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

ومن المستندات المطلوبة للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2019: أصل المؤهل الدراسي، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها، شهادة ميلاد مميكنة، صورة البطاقة الشخصية على أن تكون سارية حتى نهاية ديسمبر المقبل وأن يكون لائقا من الناحية الطبية والنفسية بشهادة صادرة عن مستشفى حكومي.

ومن جانبه قال صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، خلال اجتماع ضم مديرى الإدارات المختلفة، أن التقديم للإعلان إلكترونيا ومن خلال الرابط " http://tempcontract.emis.gov.eg "، على أن تقدم المستندات ورقيا مع صورة استمارة التقديم الإلكتروني للإدارات التعليمية في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ الإعلان، مشيرا إلى أن من شروط المتقدم للعمل بهذه الوظائف ألا يكون من العاملين بالحكومة سواء كان معينا أو متعاقدا.

وأشار إلى أن المقبولين سُتجرى لهم مقابلات شخصية مع لجنة برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وستقوم اللجنة باختبار المُتقدم في نطاق تخصصه، لافتا إلى أنه من ضمن الأوراق المطلوبة للمتقدمين قيد عائلي، للتأكد من عدم وجود أي صلة قرابة بين المتقدم والمسئولين في الإدارات أو المديرية حتى الدرجة الثانية لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في التقدم لشغل الوظائف.



الشروط المطلوبة



الشروط المطلوبة



الشروط المطلوبة



الشروط المطلوبة



الشروط المطلوبة



الشروط المطلوبة