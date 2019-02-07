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صور.. بنى سويف تستضيف بطولة الصعيد للسباحة بعد توقفها لأكثر من 12 عاما

الخميس، 07 فبراير 2019 03:27 م
صور.. بنى سويف تستضيف بطولة الصعيد للسباحة بعد توقفها لأكثر من 12 عاما جانب من البطولة
بنى سويف هانى فتحى
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أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور افتتاح بطولة الصعيد للسباحة والتي تنظمها منطقة الصعيد بالاتحاد المصري للسباحة بالتعاون مع المحافظة، وذلك بحضور محمد هارون عضو مجلس إدارة الاتحادين المصري والعربي للسباحة ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس آدم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة ومصطفى إبراهيم وكيل المديرية لقطاع الرياضة ببني سويف.

وقال أحمد سرور فى بيان له، إن البطولة (والتي تقام تحت رعاية محافظ بني سويف) بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، بالحمام الأوليمبي بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف ويتنافس فيها 200 لاعب من (البراعم والناشئين) يمثلون عدداً من أندية محافظات الصعيد (أسوان وقنا والبحر الأحمر والمنيا وبني سويف)، مشيرا إلى أن البطولة قد توقفت لأكثر من 12عاما منذ آخر بطولة تم تنظيمها في عام 2006.

 

جانب من البطولة (1)
جانب من البطولة 
جانب من البطولة (2)
جانب من البطولة 
جانب من البطولة (3)
جانب من البطولة 
جانب من البطولة (4)
جانب من البطولة
جانب من البطولة (5)
جانب من البطولة 

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