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صور.. استكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد بتكلفة 18 مليون جنيه

الخميس، 07 فبراير 2019 02:46 م
صور.. استكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد بتكلفة 18 مليون جنيه ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادى الجديد، الانتهاء من حفر وتشغيل 8 آبار زراعية، بنطاق مركزى الخارجة وباريس بتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه، حيث قام بتفقد إجراءات تفجير بئري الخارجة رقم 2 والبئر رقم 3 باريس .
 
وقال الشحات، إن أعمال حفر واستعواض الابار الزراعية الحكومية، تأتى فى إطار دعم المزارعين وللحفاظ على انتظام تدفق مياه الرى للأراضى الزراعية التى تعتمد على تلك الآبار، مؤكدا أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وجه مؤخرا بمتابعة مشكلات الري بالمحافظة الخاصة، والتشديد على تخفيض ساعات تشغيل آبار الري، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع الجهات المختصة وروابط الابار لبحث ومتابعة اية شكاوى واردة فى هذا الشأن العمل على حلها فورا .
 
ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد (1)
ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد 

ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد (2)
ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد 

ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد (3)
ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد

ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد (4)
ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد 

ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد (5)
ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد

ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد (6)
ستكمال تشغيل وحفر 8 أبار زراعية بالوادى الجديد 

 


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