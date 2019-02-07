video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إغلاق جميع الأسواق العشوائية للأسماك بالمحافظة وتجميعها بالسوق الجديد

الخميس، 07 فبراير 2019 03:55 م
صور.. إغلاق جميع الأسواق العشوائية للأسماك بالمحافظة وتجميعها بالسوق الجديد جولة المحافظ
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إغلاق جميع الأسواق العشوائية لتجارة الأسماك بكافة أحياء المحافظة وتجميعها كافة البائعين والتجار بالسوق الحضاري الجديد. 

جاء ذلك خلال جولة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد برفقة عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب بعد تشغيلة، ووافق المحافظ علي طلب تجار الأسماك بالسوق الجديد بإنشاء مظلات بشكل جمالي موحد توفر الحماية فوق محلات بيع الأسماك من حرارة الشمس وأمطار الشتاء.

كما اعطي محافظ بورسعيد، تعليماتة لإدارات الأحياء بالتنفيذ الفوري بقرار إغلاق الأسواق العشوائية، وأعلن أن العمل سيبدأ قريبًا في إنشاء سوق حضاري جديد للخضروات والفاكهة بنفس مستوي سوق الأسماك علاوة علي مول تجاري لتجارة الملابس الجاهزة والمستعملة.

وبدأت عمليات إزالة المحلات العشوائية المجاورة لسوق الأسماك تمهيدًا لإقامة الأسواق والمول الجديد لتكون منطقة قلب حي العرب هي منطقة الجذب التجاري والاستهلاكي للمحافظة بأكملها.

جانب من جولة المحافظ (1)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (2)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (3)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (4)
جانب من جولة المحافظ 

 

جانب من جولة المحافظ (5)
جانب من جولة المحافظ 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبنى الديوان العام للمحافظة

صور.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنسبة نجاح 89%

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

سوق السمك ببورسعيد




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة