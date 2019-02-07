صور.. إغلاق جميع الأسواق العشوائية للأسماك بالمحافظة وتجميعها بالسوق الجديد

بورسعيد - السيد فلاح

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إغلاق جميع الأسواق العشوائية لتجارة الأسماك بكافة أحياء المحافظة وتجميعها كافة البائعين والتجار بالسوق الحضاري الجديد.

جاء ذلك خلال جولة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد برفقة عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب بعد تشغيلة، ووافق المحافظ علي طلب تجار الأسماك بالسوق الجديد بإنشاء مظلات بشكل جمالي موحد توفر الحماية فوق محلات بيع الأسماك من حرارة الشمس وأمطار الشتاء.

كما اعطي محافظ بورسعيد، تعليماتة لإدارات الأحياء بالتنفيذ الفوري بقرار إغلاق الأسواق العشوائية، وأعلن أن العمل سيبدأ قريبًا في إنشاء سوق حضاري جديد للخضروات والفاكهة بنفس مستوي سوق الأسماك علاوة علي مول تجاري لتجارة الملابس الجاهزة والمستعملة.

وبدأت عمليات إزالة المحلات العشوائية المجاورة لسوق الأسماك تمهيدًا لإقامة الأسواق والمول الجديد لتكون منطقة قلب حي العرب هي منطقة الجذب التجاري والاستهلاكي للمحافظة بأكملها.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ