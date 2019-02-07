صور.. إحباط تهريب 73 نموذجا مقلدا للتماثيل الفرعونية عبر محور قناة السويس

كتب محمود عبد الراضي

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس محاولة تهريب أكثر من 73 ألف قطعة نماذج مقلدة فرعونية ، إلى داخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد .

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على المنافذ.

وأكدت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى بورسعيد قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير لمالكها "شرين .م" ومقيم بمحافظة القاهرة باستيراد رسالة من خارج البلاد وارده إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى ، مشمولها المستندى (مستلزمات زينة) وأن تلك الحاوية تحوى بضائع غير وارده بالمستندات ومحظور إستيرادها .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط " 73,680 قطعة نماذج مقلدة للحضارة الفرعونية" والمحظور إستيرادها للبلاد، فوجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .



المضبوطات



تماثيل



تمثال



جانب من المضبوطات



جزء من المضبوطات قبل تهريبها