شكرى: الرئيس السيسى يدعم عملية إعادة الإعمار فى مناطق النزاعات الافريقية

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم ويناصر عملية إعادة الاعمار فى مناطق النزاعات فى افريقيا ويولى اهتماما كبيرا بتعزيز البنية الاساسية والربط بين الدول الإفريقية.

وكشف شكرى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى المنعقدة باديس ابابا - عن أن الرئيس السيسى سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والرؤساء والمسئولين الافارقة على هامش أعمال القمة التى ستعقد يومى الأحد والاثنين القادمين بأديس أبابا ، وفى المناسبات التى تجرى اتصالا بالقمة..لافتا إلى أن كثيرا من وقت الرئيس سيستغرق فى إدارة جلسات القمة بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقى .



وردا على سؤال حول ما تعكسه أجواء التفاؤل والترحيب من جانب الأشقاء الأفارقة برئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسى المقبلة للاتحاد الافريقى للعام الجارى 2019.

وأوضح وزير الخارجية أن ما قامت به مصر من نشاط على المستوى الإفريقى على مدار الأربع سنوات ونصف الماضية واهتمامها بالقضايا الإفريقية وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة فى القمم الإفريقية التى عقدت خلال هذه الفترة، بالأضافة إلى التفاعل الكثيف فى جميع الفعاليات الإفريقية والزيارات سواء إلى القاهرة أو زيارات الرئيس السيسى إلى عدد من بلدان القارة ولدت جميعها اقتناعا لدى الأشقاء فى أفريقيا بأن مصر تسعى لدعم القضايا الإفريقية وأجندة 2063 وخاصة فيما يتعلق بالاندماج ورفع القدرات الاقتصادية والتنموية للدول الإفريقية والإسهام فى ذلك من خلال ما يتوافر لمصر من أمكانيات وفرص وتقنيات تستطيع من خلالها أن تسهم فى جهود التنمية للدول الأفريقية.



وأضاف الوزير أن هناك تطلعا لأن تشهد رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقى والتى تبدأ "الأحد" المقبل مع تسلمها من قبل الرئيس السيسى الانخراط والتفاعل من أجل تحقيق الأجندات المختلفة وخاصة فى مجالات حفظ السلم والأمن وتناول قضايا الصراعات الأفريقية ومبادرة إسكات البنادق والعمل بصفة عامة لتحقيق المزيد من الترابط بين الدول الإفريقية وإيجاد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية وفى مقدمتها أن الرئيس السيسى سيكون من المناصرين لعملية إعادة الإعمار فى مناطق النزاعات.



وأشار وزير الخارجية إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى وحديثه المتكرر اتصالا بأهمية تعزيز البنية الأساسية والربط بين الدول الإفريقية سواء فى الطرق أو السكك الحديدية أو الطاقة بحيث نستفيد من القدرات المختلفة والمتكاملة على مستوى القارة.