video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الخميس، 07 فبراير 2019 11:22 ص
شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التعاقدات لمسابقة المعلمين الجديدة، لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية العامة والفنية.

التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019

"اليوم السابع" يقدم فى 18 معلومة أبرز ضوابط وشروط المسابقة.

1- الوزارة فتحت باب التقدم للمسابقة إلكترونيا على موقعها الرسمى.

2-  تقديم مسوغات التعيين فى المديريات.

3- المفاضلة بين المتقدمين سيكون من خلال المديريات.

4- كل شخص سوف يتقدم على الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته المدون فى البطاقة الشخصية.

5- التعاقد لمدة 3 شهور ينتهى بنهاية الفصل الدراسى الثانى.

6- المرتب فى حدود 1000 جنيه.

7- التقدم سوف يستمر لمدة أسبوع.

8- سيتم فحص أوراق المتقدمين فى المديريات لمدة أسبوع كحد أدنى.

9- من المقرر استلام العمل فى المدارس 1 مارس المقبل.

10- التخصصات المطلوبة سوف تكون فى مرحلة التعليم الأساسي اى ان المعلم سوف يتسلم فى مدارس المرحلة الابتدائية.

11- الإعداد المتوقع تسلمها للعمل قرابة 60 ألف معلم.

12- تدريب المعلمين لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل.

13- الأولوية للأعلى فى التقدير ثم النسبة المئوية ثم الأكبر سنا ثم نوعية المؤهل.

14- تسلم المديريات للعقود التى سيتم تحريرها للمعلمين.

15- سوف يوقع المعلم المتعاقد على إقرار عدم المطالبة بتجديد عقده بعد انتهاء مدته.

16- العقود لن تجدد تلقائيا وتنتهى بانتهاء المدة المحددة.

17- الوزارة ترسل التخصصات المطلوبة إلى المديريات اليوم.

18- لجان من الوزارة تشرف على مراحل المسابقة تحقيقا الشفافية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لمسابقة المعلمين لسد العجز

التعليم تجرى مقابلات لرؤساء ووكلاء كنترولات الثانوية العامة

التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019

التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم

التسجيل فى مسابقة التعليم 2019

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة