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سقوط 26 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية

الخميس، 07 فبراير 2019 07:20 م
سقوط 26 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية مواد مخدرة- - أرشيفية
القليوبية- نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، بمدن المحافظة أسفرت عن سقوط 26 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

 تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، يفيد بضبط كلا من :"كمال.ا.ع" 35 سنة، عاطل، سابق إتهامه في 3 قضايا (سلاح– مخدرات)، و"محمد.ا" 25 سنة، عاطل، سابق إتهامه في 3 قضايا ( سلاح – مخدرات )، و"محمد. ر" 24 سنة، عاطل، سابق اتهامه في 4 قضايا (سلاح ابيض– مخدرات– شروع في قتل)، و23 اخرين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة عبارة عن " 225 جرامًا من مسحوق الهيروين، و340 جرامًا من الحشيش، و250 جرامًا من الاستروكس، و40 جرامًا من نبات البانجو، و 130 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى3200 جنيهًا.

جاء ذلك، فضلًا عن ضبط 7 أسلحة نارية " 2 بندقيه خرطوش تحمل رقم5492، و5 فرد خرطوش"، وزجاجة بها 10 سم من سائل عقار الترامادول المخدر، جار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.


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