سقوط مواطن يزور الشهادات الدراسية فى الأسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالإسكندرية لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال وتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية المنسوب صدورها للعديد من المعاهد داخل البلاد وخارجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " عمرو ا. س" مقيم الرمل بالإسكندرية بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدورها للعديد من المعاهد داخل البلاد وخارجها وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ ماليه يتحصل عليها نظير ذلك متخذاً من مركز للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر المركز عُثر على جهاز كمبيوتر يحوى ملفات بها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وكذا مجموعة كبيرة من الشهادات المدون بها أسماء الدارسين بعضها خالى البيانات عليها شعار المركز بذات النماذج وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد ، ومجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد المعاهد للدراسات المحاسبية مدون عليها أسماء الدارسين وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجامعات المصرية وإحدى الوزارات ، ومجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد معاهد الدراسات المتخصصة "دورات تخصصية" مزورة ، وطابعتين شاملين الطبع والمسح الضوئى والتصوير، وماكينة تغليف كارنيهات الدارسين المترددين على المعهد وكذا مجموعة من الخام البلاستيك المستخدم فى التغليف لتلك الكارنيهات ، ومجموعة كبيرة من دفاتر الإيرادات والمصروفات ودفاتر إستلام نقدية بعضها خالى البيانات وبعضها تم إستخدامه فى تحصيل رسوم الدورات التدريبية، وخاتم بإسم المركز يقرأ بصمته "العالمية للخدمات التعليمية"، ومجموعة كبيرة من الشهادات المنسوبة للمركز مدون بها العديد من أسماء الدارسين لبرامج تدريبية مختلفة "التنمية البشرية – التسويق – المهارات – الحاسب الآلى – تدريب المدربين والمعلمين – ودورات تخصصية آخرى"، ومجموعة من كشوف الحضور والإنصراف للمدربين وجداول الدورات التدريبية ومواعيدها .

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وعدم حصوله على أية تراخيص وأقر بقيامه بإعداد الدورات التدريبية التخصصية المختلفة وإعتمادها بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية لإيهام الدارسين بأن تلك الشهادات معتمدة, بقصد الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.