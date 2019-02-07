سفير مصر فى برلين: السياحة الألمانية بالقاهرة حققت أعلى زيادة فى تاريخها

رسالة ألمانيا عبد الحليم سالم

أكد السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا، أن العلاقات تطورت بشكل كبير ومثالى بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا عام 2015 والتى غيرت بالفعل السياسية الألمانية بشكل ايجابى نحو مصر ،ولا سيما أن الحقيقة ظهرت على خلاف عام 2013 والادعاءات الباطلة ضد مصر.



بدر عبد العاطى

وأضاف عبد العاطى حفل استقبال لوفد مجلس النواب المصرى بقيادة عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية بالمجلس وبوفد الشركات المصرية المشاركة فى معرض فروت لوجستيكا بقيادة عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى برلين بمقر السفارة ، أن العلاقة توطدت بشكل أفضل بعد زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للقاهرة ،ثم زيارة الرئيس السيسى الثانية لألمانيا والنتيجة المباشرة لتلك العلاقة هو توافد السياح الألمان الى مصر وارتفاع اعدادهم بشكل غير مسبوق وكأعلى مستوى تاريخيا عام ٢٠١٨.



سفير مصر فى ألمانيا

ورحب عبد العاطى بأعضاء الوفدين وبوفد الرقابة الإدارية ، معتبرا أن العلاقة بين مصر وألمانيا باتت علاقة شراكة فعلية وممتدة فى مختلف الجوانب بدليل اعتماد المانيا على مصر فى المنطقة العربية وفى الشرق الأوسط كدولة لا بديل عنها وتقديرها فى الوقت ذاته فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وأيضا اعتبار مصر بوابة الصارات الألمانية الى القارة الافريقية.



عبد الحليم سالم والسفير بدر عبد العاطى

كما استشهد بد ر عبد العاطى بما قاله وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى بيتر التماير خلال زيارته الأخيرة الى مصر ووضع حجر أساس الجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الادارية الجديدة برفقة وفد من كبرى الشركات والتى قال فيها ان المانيا أخطات فى حق مصر ولم توليها الاهتمام الكافى وهذا يدل على تغير شامل فى النظرة الألمانية نحو مصر .

وأشاد السفير بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين .