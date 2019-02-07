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سفير صينى: "فك الارتباط" بين بكين وواشنطن كارثى للاقتصاد العالمى

الخميس، 07 فبراير 2019 10:02 ص
سفير صينى: "فك الارتباط" بين بكين وواشنطن كارثى للاقتصاد العالمى الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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حذر السفير الصينى لدى الولايات المتحدة الأمريكية تسوى تيان كاى من أن ما يسمى بـ"فك الارتباط" بين الصين والولايات المتحدة سيكون له عواقب كارثية على الاقتصادين، بل وعلى الاقتصاد العالمى بأسره.

وقال كاى- فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- أن العالم بحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى أن تعمل الصين والولايات المتحدة معاً، مؤكداً أنه يتعين على الجانبين التعامل مع خلافاتهما بشكل صحيح والاهتمام بالمصالح والشواغل الأساسية لبعضهما البعض.

وشدد السفير الصينى بواشنطن على أنه "لا يوجد خيار أفضل" أمام الصين والولايات المتحدة من التعاون.

وكان الوفد الصينى المشارك فى المحادثات التجارية الأخيرة بواشنطن نهاية الشهر الماضى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى ليو خه، قد أكد أن المفاوضين من الجانبين أحرزوا تقدماً مهماً فى إطار مساعى حل احتكاكاتهما الاقتصادية والتجارية، ما أرسى أساساً لإجراء مزيد من المشاورات.

ومن المقرر أن يتوجه وفد أمريكى برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى الصين منتصف الشهر الجارى لإجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية التى تهدف التوصل إلى اتفاق تجارى لتجنب زيادة التعريفات الجمركية بين الجانبين.

يُشار إلى أن الرئيسين الصينى شى جين بينج والأمريكى دونالد ترامب اتفقا خلال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين على محاولة التوصل إلى اتفاق يقوم على المنفعة المتبادلة والفوز المشترك فى غضون 90 يوماً لوضع حد مبكر لخلافهما التجارى والذى شهد فرض كل منهما تعريفات جمركية كبيرة على واردات الآخر.

 


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الارتباط التجارى بين الصين وواشنطن

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