سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بالاحتفاء بالرموز المصرية فى مطار القاهرة

كتب هيثم سلامة

علق إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوربى فى القاهرة، على وضع صور للرموز المصرية من ضمنهم كوكب الشرق، أم كلثوم والوسيقار محمد عبد الوهاب و العندليب عبد الحليم حافظ، مشيرا أنه من الرائع رؤية مطار القاهرة يحتفل بهم.

ونشر إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوربى فى القاهرة، "فيديو" لصور الرموز المصرية فى مطار القاهرة، قائلاً:" أكيد المصريين فخورين بروادهم في مختلف المجالات".

وأضاف:"من الرائع أن نرى أن مطار القاهرة يحتفل بهم. في هذا الفيديو كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ".