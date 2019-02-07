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سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بالاحتفاء بالرموز المصرية فى مطار القاهرة

الخميس، 07 فبراير 2019 08:17 م
سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بالاحتفاء بالرموز المصرية فى مطار القاهرة إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة
كتب هيثم سلامة
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علق إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوربى فى القاهرة، على وضع صور للرموز المصرية من ضمنهم كوكب الشرق،  أم كلثوم والوسيقار محمد عبد الوهاب و العندليب عبد الحليم حافظ، مشيرا أنه من الرائع رؤية مطار القاهرة يحتفل بهم.

ونشر إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوربى فى القاهرة، "فيديو" لصور الرموز المصرية فى مطار القاهرة، قائلاً:" أكيد المصريين فخورين بروادهم في مختلف المجالات".

وأضاف:"من الرائع أن نرى أن مطار القاهرة يحتفل بهم. في هذا الفيديو كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ".

 

صور الرموز المصرية فى مطار القاهرة


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كوكب الشرق

أم كلثوم

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الاتحاد الأوربى

اليوم السابع بلس

إيفان سوركوش




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