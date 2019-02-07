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سعر اليورو اليوم الخميس 7-2-2019 وتراجع طفيف للعملة الأوروبية أمام الجنيه

الخميس، 07 فبراير 2019 01:30 م
سعر اليورو اليوم الخميس 7-2-2019 وتراجع طفيف للعملة الأوروبية أمام الجنيه اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الخميس 7-2-2019، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر العملة الأوروبية بشكل طفيف أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

 

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، 19.88 جنيه للشراء، و 20.07 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

19.96 جنيه للشراء

20.12 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

19.88 جنيه للشراء

20.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

19.92 جنيه للشراء

20.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.87 جنيه للشراء

20.19 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

19.89  جنيه للشراء

20.08  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

20.13 جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

19.94 جنيه للشراء

20.13 جنيه للبيع

 

 

 


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