سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-2-2019 وثبات العملة السعودية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

بعد حالة من التراجع شهدتها العملة السعودية خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين لأول مرة من عدة أشهر كانت مستقرة بها، عاود سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى مجددا خلال تعاملات اليوم الخميس 7-2-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.69 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.60 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.64 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع