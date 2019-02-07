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سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية سيراليون أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى

الخميس، 07 فبراير 2019 11:43 ص
سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية سيراليون أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية سيراليون
كتب : أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية سيراليون "علي كابا"، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لقمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال يومى 7 و8 فبراير الجارى.

 

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وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى بحث سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلديّن، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المصرية المباشرة فى سيراليون، مؤكدا فى هذا الإطار على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلديّن برئاسة وزيرى الخارجية لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومشيرا إلى اهتمام مصر بتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التجارة بين البلدين.

 

كما أعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات من خلال برامج التدريب التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف المجالات.

 

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وأوضح حافظ أن اللقاء تناول أيضا تطلُع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى لعام 2019، مشيدا فى هذا الإطار بدور رئيس سيراليون كمنسق للجنة العشرة الإفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إعادة التأكيد على الموقف الإفريقى المشترك.

 

كما استعرض سامح شكرى، أولويات الرئاسة المصرية، والتى تتضمن التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، فضلا عن التعاون مع الشركاء.


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