زاخاروفا: قرار أوكرانيا بمنع الروس من مراقبة الانتخابات يظهر وجههم الحقيقى

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن القرار الذى صدق عليه البرلمان الأوكرانى الذى يقضى بمنع المراقبين الروس من مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية فى أوكرانيا بأنه يظهر الوجه الحقيقى للسلطات فى كييف.

وقالت زاخاروفا -فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن الأخبار التى وردتنا تفيد بأن البرلمان الأوكرانى حظر مشاركة المراقبين فى مراقبة الانتخابات الرئاسية، وأضافت متهكمة "أن هذا الإجراء خطوة أخرى صحيحة نحو (الديمقراطية) فى أوكرانيا".

ولفتت إلى تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة التى تدعو لمشاركة المراقبين الروس فى مراقبة النتخابات الرئاسية المقبلة فى أوكرانيا، مُشيرة بقولها "فإنه على الرغم من هذا، قرر البرلمان الاوكرانى خلاف ذلك".