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روسيا: مستعدون لبحث أى اقتراحات أمريكية بشأن اتفاقية نووية جديدة

الخميس، 07 فبراير 2019 11:08 ص
روسيا: مستعدون لبحث أى اقتراحات أمريكية بشأن اتفاقية نووية جديدة سيرجى ريابكوف
موسكو (رويترز)
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قال مساعد وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لدراسة أى اقتراحات جديدة من الولايات المتحدة لإبرام معاهدة أوسع نطاقا تشمل المزيد من البلدان بدلا من اتفاقية نووية ترجع لحقبة الحرب الباردة كان الطرفان قد علقا العمل بها.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين فى مطلع الأسبوع أن روسيا علقت العمل بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعدما أعلنت واشنطن انسحابها منها خلال ستة أشهر ما لم تمتنع موسكو عما تقول الولايات المتحدة إنها انتهاكات للاتفاقية المبرمة فى عام 1987.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الأسبوع الماضى أنه يرغب فى إجراء محادثات بهدف إبرام معاهدة جديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفى فى موسكو أن الولايات المتحدة لم ترسل بعد أى اقتراحات ملموسة بشأن اتفاقية جديدة.

 


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