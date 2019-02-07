روسيا توافق على تقديم قرض يبلغ 38 مليون يورو لدعم القوات الكوبية

موسكو /أ ش أ/

وافقت روسيا، على تقديم قرض قدره 38 مليون يورو لدعم القوات المسلحة الكوبية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن ديمترى شوجاييف رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الفنى العسكرى أوضح فى هذا الصدد أن الجانب الروسى انتهى بالفعل من إجراءات القرض الذى يعادل نحو 43 مليون دولار أمريكي، والذى أعلن عنه لأول مرة خلال زيارة الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل لموسكو فى شهر نوفمبر الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن القرض الروسى سوف يستخدم فى شراء دبابات وعربات مدرعة وربما مروحيات روسية.

على صعيد آخر، أعرب المسئول الروسى عن شعور موسكو بالقلق إزاء الأزمة الراهنة فى فنزويلا ،مؤكدا أن بلاده لن تقلص تعاونها الدفاعى مع كاراكاس.

وكشف المسئول الروسى النقاب عن أن التعاون القائم مع كاراكاس قاصر على صيانة الأسلحة الروسية السابق تسليمها لكاراكاس والمساعدة فى إقامة المنشآت العسكرية.