video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا توافق على تقديم قرض يبلغ 38 مليون يورو لدعم القوات الكوبية

الخميس، 07 فبراير 2019 06:14 ص
روسيا توافق على تقديم قرض يبلغ 38 مليون يورو لدعم القوات الكوبية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

وافقت روسيا، على تقديم قرض قدره 38 مليون يورو لدعم القوات المسلحة الكوبية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن ديمترى شوجاييف رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الفنى العسكرى أوضح فى هذا الصدد أن الجانب الروسى انتهى بالفعل من إجراءات القرض الذى يعادل نحو 43 مليون دولار أمريكي، والذى أعلن عنه لأول مرة خلال زيارة الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل لموسكو فى شهر نوفمبر الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن القرض الروسى سوف يستخدم فى شراء دبابات وعربات مدرعة وربما مروحيات روسية.

على صعيد آخر، أعرب المسئول الروسى عن شعور موسكو بالقلق إزاء الأزمة الراهنة فى فنزويلا ،مؤكدا أن بلاده لن تقلص تعاونها الدفاعى مع كاراكاس.

وكشف المسئول الروسى النقاب عن أن التعاون القائم مع كاراكاس قاصر على صيانة الأسلحة الروسية السابق تسليمها لكاراكاس والمساعدة فى إقامة المنشآت العسكرية.

 


إضافة تعليق

روسيا

أخبار روسيا

38 مليون يورو

دعم القوات الكوبية

كوبا




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة