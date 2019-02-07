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رئيس مدينة أبو زنيمة: انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة بسبب الأمطار

الخميس، 07 فبراير 2019 01:03 م
رئيس مدينة أبو زنيمة: انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة بسبب الأمطار سقوط الأمطار- أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار أمس.

وأكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبو زنيمة، أنه جرى قطع التيار الكهربائي بالمدينة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف مبروك، أن المدينة تعرضت لأمطار شديدة في الحي الأول ومدخل منطقة سرابيط الخام والكيلو 9 ما نتج عنه تراكم إطماءات على الطريق الدولي بين أبوزنيمة وأبورديس.

وجرى إرسال معدات الحملة لإزالة الإطماءات لإعادة فتح الطريق الدولي، موضحاً أن أجهزة الأمن والمرور، أغلقت الطريق الدولي احترازيا، كما نجحت الأجهزة المعنية فى شفط وكسح المياه عن الطريق نهائيا.

 

 

 

 


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