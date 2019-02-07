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رئيس الوزراء يفتتح مشروع محطة مترو المرج الجديدة و"الازدواج" خلال أيام

الخميس، 07 فبراير 2019 06:30 ص
رئيس الوزراء يفتتح مشروع محطة مترو المرج الجديدة و"الازدواج" خلال أيام الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال أيام، أعمال إنشاء وتطوير محطة مترو المرج الجديدة بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، والتى نفذتها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل.

كما يفتتح رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمشروع أعمال ازدواج المسافة بين المحطتى المرج الجديدة والمرج القديمة، والتى نفذتها تحالف من الشركات الفرنسية بتكلفة 500 مليون جنيه، حيث تجرى الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعين  خلال الأسبوع المقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وقامت شركة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بإنشاء مبنى كامل مكون من دورين مع إعادة تركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط الأول بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة، وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط الأول، وتنفيذ غرفة معادلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة، وكذلك تركيب عدد 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ومحطة المرج الجديدة بعد التطوير أصبحت تتكون من صالتين للتذاكر، الصالة الأولى علوية والصالة الثانية سفلية، بهدف التيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة واستيعاب الأعداد الكبيرة التى تتوجه لاستقلال المترو من محطة المرج الجديدة، كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج ،وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة.

وأعمال التطوير بالخط الأول شملت ازدواج بين محطتى المرج الجديدة والمرج القديمة بطول 1.3 كم بهدف تخفيض زمن التقاطر بينهما من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، وبما يساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، فضلا عن امتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة التي تعاني من كثافة الركاب.

 


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