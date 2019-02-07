video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لاسترداد أراضى الدولة في غرب الإسكندرية

الخميس، 07 فبراير 2019 07:34 م
حملة لاسترداد أراضى الدولة في غرب الإسكندرية جانب من الإزالة
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شن حى غرب الإسكندرية حملة إزالة، برئاسة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، لتنفيذ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة رقم 708 لسنة 2015 والبالغ مساحته التعدى 15000م2 وهو عبارة عن بناء أسوار ومبانى على مسطحات متقطعة بمساحات مختلفة على أراضى ملك الدولة اليوم الخميس، بوجود مدير إدارة أملاك الدولة ومدير إدارة المتابعة الميدانيه ومدير إدارة إشغال الطريق ومفتشى إدارتى إشغال الطريق والمتابعة الميدانية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية للتصدى ومحاربة ظاهرة البناء المخالف واسترداد أراضى الدولة، حيث قامت الحملة باستكمال تنفذ قرارات ازالة للتعديات على أراضى الدولة خلف مساكن الصدرية بنجع العرب.

من جهه أخرى قامت إدارتى الرصد البيئى بالمحافظة وإدارة الرصد البيئى بالحى بشن حملة للحد والقضاء على ظاهرة النباشين والفرز فى الطريق العام والذى يضرر بالمظهر الجمالى للشارع حيث تم رفع جولى الناتجة عن الفرز ب4 نقلات بحولى 2 طن تقريبا وتم تسلم  المظبوطات إلى شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لاتخاذ الاجراءت البيئة حيلها وذلك بوجود مدير الرصد البيئى بالحى ومسئولى الرصد البيئى بالمحافظة.

على جانب آخر، تفقد اليوم اللواء حمدى حشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، منظومة النظافة بحى المنتزة شرق الإسكندرية يرافقة، مدير ادارة الرصد البيئى بالمحافظة، حيث قام بزيارة تفقدية لحى المنتزة  أول، بحضور  حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول و أحمد إبراهيم قائم بأعمال سكرتير عام الحى و مديرى الإدارات المعنية الميدانية وتم التوجه لجولة تفقدية بنطاق الحى لتفقد أعمال النظافة والتطوير بنطاق الحى. 

ومن جهه أخرى قام مدير إدارة التنمية الريفية بحى المنتزة ثان  بجولات تفقدية بنطاق الحى، بعزبتى الستين و كرملة، بحضور  النائب البرلمانى عن دائرة المنتزه أول أبو العباس فرحات، حيث تفقدا قطعة أرض مملوكة للأهالى لإنشاء معهد أزهرى عليها و رافق الجولة ممثل عن مشيخة الأزهر، و ممثل عن إدارة أوقاف الرمل،  كما تم الاستماع لشكاوى الأهالى ومتطلباتهم لتحسين الحالة العامة للمرافق والخدمات

 كما تم التوجه إلى عزبة كرملة لتفقد قطعة أرض مملوكة للأهالى، بشارع المدش، إحدى الشوارع الرئيسية فى العزبة والتى تبرعوا بها بهدف إنشاء معهد أزهرى لخدمة أبناء العزبة والعزب المجاورة .

 

5

ازالة التعديات 

 

44ddf4ac-6ea1-486e-b172-725e67ad6feb
والسكرتير المساعد يتفقد منظومة النظافة
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 103 حالات تعدى على أراضى الدولة بالدقهلية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندية

الاسكندرية

اراضى الدولة




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة