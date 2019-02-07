حملة لاسترداد أراضى الدولة في غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية حملة إزالة، برئاسة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، لتنفيذ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة رقم 708 لسنة 2015 والبالغ مساحته التعدى 15000م2 وهو عبارة عن بناء أسوار ومبانى على مسطحات متقطعة بمساحات مختلفة على أراضى ملك الدولة اليوم الخميس، بوجود مدير إدارة أملاك الدولة ومدير إدارة المتابعة الميدانيه ومدير إدارة إشغال الطريق ومفتشى إدارتى إشغال الطريق والمتابعة الميدانية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية للتصدى ومحاربة ظاهرة البناء المخالف واسترداد أراضى الدولة، حيث قامت الحملة باستكمال تنفذ قرارات ازالة للتعديات على أراضى الدولة خلف مساكن الصدرية بنجع العرب.

من جهه أخرى قامت إدارتى الرصد البيئى بالمحافظة وإدارة الرصد البيئى بالحى بشن حملة للحد والقضاء على ظاهرة النباشين والفرز فى الطريق العام والذى يضرر بالمظهر الجمالى للشارع حيث تم رفع جولى الناتجة عن الفرز ب4 نقلات بحولى 2 طن تقريبا وتم تسلم المظبوطات إلى شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لاتخاذ الاجراءت البيئة حيلها وذلك بوجود مدير الرصد البيئى بالحى ومسئولى الرصد البيئى بالمحافظة.

على جانب آخر، تفقد اليوم اللواء حمدى حشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، منظومة النظافة بحى المنتزة شرق الإسكندرية يرافقة، مدير ادارة الرصد البيئى بالمحافظة، حيث قام بزيارة تفقدية لحى المنتزة أول، بحضور حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول و أحمد إبراهيم قائم بأعمال سكرتير عام الحى و مديرى الإدارات المعنية الميدانية وتم التوجه لجولة تفقدية بنطاق الحى لتفقد أعمال النظافة والتطوير بنطاق الحى.

ومن جهه أخرى قام مدير إدارة التنمية الريفية بحى المنتزة ثان بجولات تفقدية بنطاق الحى، بعزبتى الستين و كرملة، بحضور النائب البرلمانى عن دائرة المنتزه أول أبو العباس فرحات، حيث تفقدا قطعة أرض مملوكة للأهالى لإنشاء معهد أزهرى عليها و رافق الجولة ممثل عن مشيخة الأزهر، و ممثل عن إدارة أوقاف الرمل، كما تم الاستماع لشكاوى الأهالى ومتطلباتهم لتحسين الحالة العامة للمرافق والخدمات

كما تم التوجه إلى عزبة كرملة لتفقد قطعة أرض مملوكة للأهالى، بشارع المدش، إحدى الشوارع الرئيسية فى العزبة والتى تبرعوا بها بهدف إنشاء معهد أزهرى لخدمة أبناء العزبة والعزب المجاورة .

ازالة التعديات

والسكرتير المساعد يتفقد منظومة النظافة