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حكومة بغداد: السيسى يدعو رئيس وزراء العراق لزيارة مصر والأخير يعد بتلبية الدعوة

الخميس، 07 فبراير 2019 07:57 م
حكومة بغداد: السيسى يدعو رئيس وزراء العراق لزيارة مصر والأخير يعد بتلبية الدعوة رئيس وزراء العراق يستقبل سفير مصر فى بغداد
كتب : أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس عبدالفتاح السيسي، سفير مصر فى بغداد علاء موسى، والذى نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسى لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ووعد عبد المهدى بتلبية الدعوة بأقرب وقت ممكن .

وقال المكتب الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه - أنه جرى استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها فى جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الاوضاع فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

 

وأعرب عبدالمهدى عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق واعتزازه بالعلاقات الاخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه لزيادة التعاون فى المجالات كافة.

 

 


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