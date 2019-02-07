حكومة بغداد: السيسى يدعو رئيس وزراء العراق لزيارة مصر والأخير يعد بتلبية الدعوة

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس عبدالفتاح السيسي، سفير مصر فى بغداد علاء موسى، والذى نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسى لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ووعد عبد المهدى بتلبية الدعوة بأقرب وقت ممكن .