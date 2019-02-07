حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء أحمد عبدالقوى، وعمر شلبى، معاونى المباحث، من ضبط كلامن "سعد.م.د” 28 عاما صياد مسجل خطر، و”احمد.ج.ع” 21 عاما عاطل وسبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة اخرى و”مصطفى .ش.ع” 23 عاما عاطل ومدرج أمن عام وسبق إتهامة فى قضيتين ما بين سرقة بالاكراه وحيازة سلاح ابيض، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة الدراجات النارية ،وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض (مطواه) ومقص حديدى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقة الدرجات النارية وحيازة الاسلحة للدفاع عن النفس واستخام المقص فى مزاولة نشاطهم الاجرامى،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.