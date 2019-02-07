video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

الخميس، 07 فبراير 2019 12:35 م
حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية دراجات نارية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة  الدراجات النارية بشبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة  الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث  قسم شبين الكوم والنقباء أحمد عبدالقوى، وعمر شلبى، معاونى المباحث، من ضبط كلامن "سعد.م.د” 28 عاما صياد مسجل خطر، و”احمد.ج.ع” 21 عاما عاطل وسبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة اخرى و”مصطفى .ش.ع” 23 عاما عاطل ومدرج أمن عام وسبق إتهامة فى قضيتين ما بين سرقة بالاكراه وحيازة سلاح  ابيض، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة الدراجات النارية ،وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى  فرد خرطوش وسلاح ابيض (مطواه) ومقص حديدى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقة الدرجات النارية  وحيازة الاسلحة للدفاع عن النفس واستخام المقص فى مزاولة نشاطهم الاجرامى،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن الروسى يلقى القبض على 30 عنصرا من عصابة تزوير عملة فى 20 إقليما

الأمن العام يضبط عصابة استولت على 350 أسطوانة بوتاجاز

ضبط عاطلين كونوا تشكيلا عصابى لسرقة المساكن فى المنوفية

المنوفية

دراجات نارية

اخبار الحوادث

تشكيل عصابى




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة