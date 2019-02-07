حبس عامل سنتين وكفالة 2000 جنيه لتزويره توقيع آخر على شيك بالبساتين

كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، وسكرتارية حسين قطب، بحبس عامل غيابيا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، فى اتهامه بتزوير شيك.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة البساتين من مواطن يفيد تعرضه لعملية نصب وتزوير شيك باسمه، لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "س.ح" عامل ، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 27614 لسنة 2018، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية وعرض الشيك على الطب الشرعى لبيان صحة التوقيع من عدمه.

وبعد ورود التقرير وثبوت عدم صحة التوقيع، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق.