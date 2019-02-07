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جهاز الاتصالات: عدد مشتركى التليفون الأرضى مرشح للزيادة بسبب الإنترنت

الخميس، 07 فبراير 2019 08:00 ص
جهاز الاتصالات: عدد مشتركى التليفون الأرضى مرشح للزيادة بسبب الإنترنت ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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قال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ”اليوم السابع”، إن عدد مشتركى التليفون الأرضى المنزلى والتجارى مرشح للزيادة بسبب الإقبال الشديد على الاشتراك بخدمات الإنترنت الأرضى الذى يشترط امتلاك العميل لخط أرضى، فضلا عن خطة مد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس وتوصيل المدن الجديدة والمغلقة الكمباوند بالخدمات التليفونية الأرضية.

إلا أن التليفون الأرضى يواجه مشكلات تتعلق بقوائم الانتظار، وعادة ما يجد البعض صعوبة فى الحصول على خط تليفون أرضى للحصول على خدمات الإنترنت الأرضى، وسط ارتفاع تكلفة باقات الإنترنت عن طريق المحمول مقارنة بالـ ADSL.

وتقدم شركتا المصرية للاتصالات واتصالات مصر لخدمات التليفون الأرضى فى مصر وتعتمد الأخيرة والتى انطلقت تجاريا فى نوفمبر الماضى على شبكة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة ولكنها لم تعلن عن عدد مشتركيها أسوة بالمصرية للاتصالات بسبب حداثة التجربة.

وكشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مشتركى الهاتف الثابت لنحو 8.2 مليون اشتراك بمصر لأول مرة منذ سنوات من الانخفاض مقابل الهاتف المحمول اقترب خلالها عدد المشتركين إلى 5 ملايين اشتراك، حيث كان يصل عدد الاشتراكات فى التليفون الأرضى عند انطلاق خدمات المحمول بمصر إلى نحو 12 مليون.

وأوضح تقرير وزارة الاتصالات، أن عدد مشتركى الهاتف الثابت وصل إلى 8.2 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2018 مقابل 6.6 مليون اشتراك فى نوفمبر 2017.

بينما فقدت شركات المحمول نحو 6.5 مليون اشتراك خلال عام، حيث كشف تقرير وزارة الاتصالات، عن حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017.

وكانت شركة اتصالات مصر قد أطلقت خدمة التليفون الأرضى فى نوفمبر الماضى كثانى مشغل للخدمة فى السوق المصرى.


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