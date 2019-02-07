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جريان محدود لمياه الأمطار بشمال سيناء وتجمع برك فى شوارع العريش

الخميس، 07 فبراير 2019 09:05 ص
جريان محدود لمياه الأمطار بشمال سيناء وتجمع برك فى شوارع العريش تجمع مياه الامطار
شمال سيناء ـ محمد حسين
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شهدت أودية مناطق وسط سيناء، اليوم الخميس، جريان محدود للمياه بعد موجة هطول أمطار شديدة طوال ليلة أمس.
 
وتلقت غرفة عمليات شمال سيناء صباح اليوم، إشارات بحدوث سيول خفيفة بمجرى وادى الكنتلا والجرافى ومسارات أودية شرق الحسنة ونخل، وسقوط أمطار وصلت فى بعض مناطق للمتوسطة وتركزت فى الجديرات والكنتلا والحسنه ونخل والتمد والنقب والمغاره.
 
وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، لـ "اليوم السابع" إنه جارى المتابعة مع كافة الجهات لتطورات الموقف، لافتا أن جريان المياه فى الأودية لايزال محدودا ولم يتسبب فى أى أضرار.
 
وبدورهم استقبل أهالى وسط سيناء سقوط المطر بسعادة، وقام بعضهم بعمل أحواض كمصدات طبيعية لتجميع المياه، وأكدو أن الهرابات الأسمنتية المخصصة لحفظ الماء امتئلت.
 
وفى مدينة العريش تجمعت المياه فى برك ببعض الشوارع دون أن تتسبب فى إعاقة حركة المرور، وقال اللواء وليد المعدواى إنه جارى تصريفها بمعدات مجلس المدينة وشركة المياه.
 
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