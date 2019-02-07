جان يونكر وتيريزا ماى: محادثاتنا شاقة لكنها بناءة

بروكسل (أ ش أ)

وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الخميس، المحادثات التى جرت بينهما بشأن تغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بـ"الشاقة"، ولكنها فى الوقت ذاته بناءة.

وأكد المسئولان- فى بيان مشترك صادر عنهما، وأذاعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)- أن الاختيار الأفضل هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى باتفاق وليس بدون اتفاق، كما أشارا إلى ضرورة العمل المشترك من أجل انسحاب منظم للملكة المتحدة من التكتل.

وقد اتفق الزعيمان على الاجتماع لإجراء المزيد من المحادثات قبل نهاية شهر فبراير الجارى، كما أنه من المقرر أن يستأنف فريقا التفاوض التابعين للاتحاد الأوروبى وبريطانيا محادثاتهما أيضا.