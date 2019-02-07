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جامعة بنها تحصد 6 ميداليات فى أسبوع شباب الجامعات المصرية بكفر الشيخ

الخميس، 07 فبراير 2019 06:14 م
جامعة بنها تحصد 6 ميداليات فى أسبوع شباب الجامعات المصرية بكفر الشيخ الدكتور حسين المغربى
القليوبية إبراهيم سالم
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حصدت جامعة بنها 6 ميداليات متنوعة فى ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ12 تحت شعار "بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء"، والذى نظمته جامعة كفر الشيخ بمشاركة 27 جامعة مصرية.

 

وجاءت الميداليات 2 ذهبية وميدالية واحدة فضية و3 ميداليات برونزية حصلوا عليها الطلاب فى الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية.

 

كما حصل فريق الجوالة بالجامعة على المستوى الأول على مستوى الجامعات المصرية بجميع مجالات الانشطة الكشفية المختلفة.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من نتائج خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات.

 

ووجه الدكتور المغربى التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين فى الأنشطة الطلابية المختلفة مؤكدا على اهتمام جامعة بنها بالمشاركة الإيجابية في اللقاءات الشبايية والتواصل الفعال بين كل الجامعات المصرية.

 

يذكر أن جامعة بنها قد شاركت في أسبوع شباب الجامعات بوفد طلابى بإشراف الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ومديرى الأنشطة الطلابية المختلفة والطالب أحمد إسلام رئيس اتحاد طلاب الجامعة.


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