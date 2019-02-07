جامعة الإسكندرية تنهى استعدادتها لاستقبال 170 ألف طالب فى التيرم الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

أنهت جامعة الإسكندرية، استعدادتها لبدء الفصل الدراسي الثاني واستقبال 170 ألف طالب، اعتبارًا من يوم السبت القادم بكافة الكليات.

وأوضح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن جميع الكليات أنتهت من إعداد الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني وإعلانها للطلاب، كما تم مراجعة صيانة القاعات والمبانى والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات، والمدن الجامعية.

وأضاف أنه تم التأكيد على عمداء الكليات ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام الدراسة من أول يوم للدراسة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية بجميع الكليات، كما أعلن أن نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إعلانها للطلاب فى موعد أقصاه منتصف شهر مارس القادم، موضحًا أن أمتحانات الفصل الدراسي الثانى ستنطلق فى نهاية شهر مايو المقبل.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى خطة القطاع باستمرار تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات على مستوى جامعة الإسكندرية وعلى مستوى الجمهورية، مؤكدًا الإنتهاء من الصيانة الدورية للمدن الجامعية خلال إجازة نصف العام، لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب من بداية الدراسة، فقد تم الانتهاء من أعمال صيانة الحمامات بمبنى المدينة الجامعية - بالشاطبى، وتم البدء فى أعمال الصيانة بالحمامات الداخلية مبنى (أ) و(ج) بالمدينة الجامعية سموحة طلبة، وكذلك تغيير عدد 4000 مرتبة بأخرى جديدة.