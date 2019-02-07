video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية تنهى استعدادتها لاستقبال 170 ألف طالب فى التيرم الثانى

الخميس، 07 فبراير 2019 10:33 ص
جامعة الإسكندرية تنهى استعدادتها لاستقبال 170 ألف طالب فى التيرم الثانى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
أنهت جامعة الإسكندرية، استعدادتها لبدء الفصل الدراسي الثاني واستقبال 170 ألف طالب، اعتبارًا من يوم السبت القادم بكافة الكليات.
 
وأوضح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن جميع الكليات أنتهت من إعداد الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني وإعلانها للطلاب، كما تم مراجعة صيانة القاعات والمبانى والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات، والمدن الجامعية.
 
وأضاف أنه تم التأكيد على عمداء الكليات ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام الدراسة من أول يوم للدراسة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية بجميع الكليات، كما أعلن أن نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إعلانها للطلاب فى موعد أقصاه منتصف شهر مارس القادم، موضحًا أن أمتحانات الفصل الدراسي الثانى ستنطلق فى نهاية شهر مايو المقبل.
 
وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى خطة القطاع باستمرار تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات على مستوى جامعة الإسكندرية وعلى مستوى الجمهورية، مؤكدًا الإنتهاء من الصيانة الدورية للمدن الجامعية خلال إجازة نصف العام، لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب من بداية الدراسة، فقد تم الانتهاء من أعمال صيانة الحمامات بمبنى المدينة الجامعية - بالشاطبى، وتم البدء فى أعمال الصيانة بالحمامات الداخلية مبنى (أ) و(ج) بالمدينة الجامعية سموحة طلبة، وكذلك تغيير عدد 4000 مرتبة بأخرى جديدة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وافدو جامعة الإسكندرية يفوزون بالمركز الأول فى المشاركة الطلابية

جامعة الإسكندرية تحصد مراكز أولى ومتقدمة فى سباق الطريق للجامعات المصرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة