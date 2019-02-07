جامعة الأزهر تقرر تحويل طالب نشر فيديو مسىء للأقباط إلى مجلس تأديب

قررت جامعة الأزهر تحويل الطالب صاحب الفيديو المسىء للأقباط عبر السوشيال ميديا إلى مجلس تأديب.

وقد نشر أحد الطلاب مقطع فيديو مسىء للأقباط أمس الأربعاء، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.