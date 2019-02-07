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جامعة الأزهر تتقدم بالشكر للرئيس السيسى لرعايته فعاليات اتحاد الجامعات الإفريقية

الخميس، 07 فبراير 2019 02:56 م
جامعة الأزهر تتقدم بالشكر للرئيس السيسى لرعايته فعاليات اتحاد الجامعات الإفريقية الدكتور محمد المحرصاوى
(أ ش أ)
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أعرب الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، لموافقته على رعاية الفعاليات التى تقوم بها الجامعة والمتعلقة بالقارة الإفريقية، والتى تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجامعات الإفريقية وبعضها البعض، ودمج شباب القارة السمراء معا؛ لبناء غد مشرق للجميع.

وقال المحرصاوى- فى بيان اليوم الخميس "إن الفعاليات المزمع تنظيمها تأتى تأكيدًا لعالمية رسالة الأزهر الشريف، الذى استمر أكثر من ألف سنة، ومنارة للعلم وقبلة لطالبيه‏ ومركزًا للمعرفة الوسطية التى ترفض الغلو والتشدد".

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الملوك والسلاطين‏ تعلموا فى أروقة الأزهر، وتخرج فى جامعته الرؤساء والوزراء والسفراء من أصقاع الدنيا.

يشار إلى أن الفعاليات ستبدأ بالافتتاح الرسمى للمقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية فى 12 مارس المقبل، وسيتم استضافة وتنظيم الأولمبياد الأول لشباب جامعات الاتحاد الإفريقى والتى ستبدأ فعالياته فى 14 مارس وتستمر على مدار 4 أيام، ومن المقرر إقامته فى استاد القاهرة الدولى.

كما أنه من المقرر استضافة وتنظيم المؤتمر الدولى للتعليم العالى بالقارة الإفريقية (corevip 2019)، والذى يعقده اتحاد الجامعات الإفريقية كل عامين، والتى ستبدأ فعالياته من 7 يوليو ويستمر على مدار 4 أيام.

ويتزامن ذلك مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى يوم الأحد المقبل فى خطوة يعول عليها كثيرون داخل القارة السمراء؛ لحل مشكلات الدول الإفريقية وفى مقدمتها التصدى لأعمال العنف والإرهاب، بما تملكه مصر من خبراتها وإمكانياتها الأمنية وما تمثله قوة الدولة المصرية الناعمة ممثلة فى الأزهر الشريف جامع وجامعة فى مكافحة الإرهاب داخل القارة، عن طريق نشر الفكر المعتدل ومكافحة التطرف.

 


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