تنفيذ 33 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة فى حملة حق الشعب بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، ضمن حملة "حق الشعب"، من تأمين تنفيذ 33 قرارا خاصا بالتعديات على أملاك الدولة، والتعدى على أملاك الرى والصرف وهيئة الطرق بدائرة المديرية، حيث تم استهداف 17 قرارا من الإدارة العامة للرى والصرف، و13 قرارا فوريا رى، وقرارين فوريين من هيئة الطرق بإجمالى قيراط و5 أسهم و3144 مترا.

تم تنفيذ الحملة بالإشراف الميدانى للواء مدير أمن سوهاج، وبرئاسة اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال، والجنوب، ومساعد المدير لفرقة الشرق، ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.