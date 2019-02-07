تنشيط السياحة بالوادى الجديد تعلن طرح مزاد لإقامة معرضًا للسلع الاستهلاكية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادى الجديد عن اقامة معرض تجارى (مؤقت ) للسلع الاستهلاكية والمعمرة بمدينة موط- الداخلة خلال الفترة من 1 مارس 2019 وحتى نهاية شهر رمضان وتحدد يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 الجارى الساعة 12 ظهرا موعدا لجلسة المزايدة

وقال خالد حسن مدير فرع الهيئة بالمحافظة فى بيان له أنه يشترط لدخول المزايدة تقديم تامين مؤقت عشرون الف جنيه وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة بالخارجة مقابل سداد مبلغ الف جنيه للكراسة.

وأضاف حسن أنه تم الاعلان أيضا عن تأجير الاستراحة الممتازة بحى الأمل بمدينة الخارجة بملحقاتها لمدة عشر سنوات وتحدد يوم الاربعاء الموافق 20 فبراير 2019 الجارى الساعة 12 ظهرا موعدا لجلسة المزايدة ويشترط لدخول المزايدة تقديم تامين مؤقت بمبلغ مائة الف جنيه لا غير وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة بالخارجة مقابل سداد مبلغ خمسة الاف جنيه للكراسة، مؤكدا على أن مقر انعقاد جلسات مزايدة تلك العمليات بنادى المحافظة الاجتماعى بالخارجة.

وأكد مدير الفرع على أنه يتم اضافة مبلغ مائة جنيه للكراسة فى حالة طلبها بالبريدوتخضع تلك المزايدات لاحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 128 لسنة 2018 م.