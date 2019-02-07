video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنشيط السياحة بالوادى الجديد تعلن طرح مزاد لإقامة معرضًا للسلع الاستهلاكية

الخميس، 07 فبراير 2019 03:34 م
تنشيط السياحة بالوادى الجديد تعلن طرح مزاد لإقامة معرضًا للسلع الاستهلاكية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلنت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادى الجديد عن اقامة معرض تجارى (مؤقت ) للسلع الاستهلاكية والمعمرة بمدينة موط- الداخلة خلال الفترة من 1 مارس 2019 وحتى نهاية شهر رمضان وتحدد يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 الجارى الساعة 12 ظهرا موعدا لجلسة المزايدة

وقال خالد حسن مدير فرع الهيئة بالمحافظة فى بيان له أنه يشترط لدخول المزايدة تقديم تامين مؤقت عشرون الف جنيه وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة بالخارجة مقابل سداد مبلغ الف جنيه للكراسة.

 وأضاف حسن أنه تم الاعلان أيضا عن تأجير الاستراحة الممتازة بحى الأمل بمدينة الخارجة بملحقاتها لمدة عشر سنوات وتحدد يوم الاربعاء الموافق 20 فبراير 2019 الجارى الساعة 12 ظهرا موعدا لجلسة المزايدة ويشترط لدخول المزايدة تقديم تامين مؤقت بمبلغ مائة الف جنيه لا غير وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة بالخارجة مقابل سداد مبلغ خمسة الاف جنيه للكراسة، مؤكدا على أن مقر انعقاد جلسات مزايدة تلك العمليات بنادى المحافظة الاجتماعى بالخارجة.

وأكد مدير الفرع على أنه يتم اضافة مبلغ مائة جنيه للكراسة فى حالة طلبها بالبريدوتخضع تلك المزايدات لاحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 128 لسنة 2018 م.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدًا.. ماراثون جرى لطلاب المدارس بمعرض الكتاب لتنشيط السياحة الداخلية

خارجية البرلمان: أبرز مكاسب زيارة ماكرون زيادة التبادل الاقتصادى وتنشيط السياحة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخلة




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة