تلجراف: تيريزا ماى تعد بتأجيل تصويت ثان على اتفاق الانسحاب حتى نهاية فبراير

(رويترز)

ذكرت صحيفة تلجراف فى وقت متأخر يوم الأربعاء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تستعد لتأجيل التصويت الثانى على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى نهاية فبراير .

وذكرت الصحيفة أن المنسق الحكومى جوليان سميث لمح يوم الثلاثاء إلى أن التصويت لن يجرى الأسبوع المقبل لأن من غير المتوقع أن تكون ماى أعادت التفاوض على اتفاقها فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس، وصوت مشرعون يوم 29 يناير كانون الثانى لمطالبة ماى بالسعى لتغيير اتفاق الانسحاب من التكتل.