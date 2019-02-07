تعرف على عقوبة 3 سائقين سرقوا سيارة "حكومية" فى دار السلام

كتب سليم على

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 سائقين، بعد تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق بأحد المجالس القومية الحكومية، باكتشافه سرقة السيارة قيادته التابعة لجهة عمله "مينى باص" أثناء تركها داخل أحد الجراجات حيث تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "حسين.ح.ع" 40 سنة، سائق، و"محمد.ن.ح" 36 سنة، سائق، و"وائل.ع.ع" 35 سنة، سائق، وبالقبض عليهم ومواجهتهم اعترفوا وأرشدوا عن مكان السيارة.

وفى السطور التالية يرصد"اليوم السابع" العقوبة التى ينتظرها المتهمون بارتكاب هذه الواقعة وفقا لقانون العقوبات:

يقول محمد الحدق المحامى، إن عقوبة سرقة السيارة هى عقوبة جنائية وتختلف شدتها طبقا لملابسات واقعة السرقة وظروفها فهناك حالات سرقة بقصد التملك، أو بقصد الاستعمال الشخصى، وهناك جرائم سرقة بالإكراه.

وأضاف الحدق، أنه ‏إذا كانت سرقة السيارة تمت بنية التملك فالعقوبة فيها هى السجن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، فى حين سرقة السيارة تمت بقصد الاستعمال الشخصى فقط فالعقوبة تكون الحبس 3 سنوات إلى 15 سنة.

وأشار الحدق إلى أنه اقتران عملية السرقة بجريمة أخرى وهى السطو على مالكها وأخذها عنوة عنه، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.