تعاون بين هيئة موانئ البحر الأحمر وغرفة الملاحة لتنشيط السوق الملاحية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ناقش اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، خلال اجتماعه مع غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، عددا من الموضوعات المهمة التى تخص المجتمع الملاحى، ومنها إزالة بعض المعوقات التى تواجه الشركات والتوكيلات الملاحية، خلال عملها بموانئ السويس والبحر الأحمر، والعمل على الاستفادة من خبرات بعض الشركات والكوادر الملاحية، فى التسويق للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة بنظام الاستثمار.

وكذلك الترويج لموانئ الهيئة محليا وعالميا لجذب المزيد من السفن والخطوط الملاحية، خاصة بعد الانتهاء من أعمال التكريك والتطوير بميناء بورتوفيق، ومنح حوافز لسفن الركاب لتشجيعهم على العمل على الخط الملاحى بورتوفيق / ضبا مع بذل كل الجهود لعودة سفن الركاب للعمل بميناء بورتوفيق.

كما ناقش منح حوافز للشركات والتوكيلات الملاحية، التى تقوم بجذب عدد أكبر من السفن واليخوت للعمل بموانئ الهيئة، وتنشيط أعمال تموين السفن وتقديم خدمات متنوعة للسفن واليخوت لزيادة الموادر، ودراسة كيفية تعظيم الاستفادة من المخلفات السائلة للسفن، وإعادة تدويرها لزيادة العائد المادى، وزيادة دخل الهيئة الذى يعود بالفائدة لخزينة الدولة، بحضور اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله رئيس الغرفة، وسعيد يونس نائب رئيس الغرفة، ومحمد رضوان سكرتير عام الغرفة، ومن أعضاء الغرفة كل من محمد الخيال ومختار فهمى ومحمد سعيد.