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ترقيم 40 ألف رأس ماشية فى بنى سويف ضمن حملة تحصين الثروة الحيوانية

الخميس، 07 فبراير 2019 01:51 م
ترقيم 40 ألف رأس ماشية فى بنى سويف ضمن حملة تحصين الثروة الحيوانية تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى
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أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف استمرار سير العمل في الحملة القومية للتحصين،ضد أمراض الحمى القلاعية،وحمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل،والتي انطلقت في الثاني من فبراير الجاري، وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها(في الفترة من 2إلى 5فبراير الجاري) بلغ 36ألف و710 رأس،بواقع 31905 من الأبقار، و4645 من الجاموس، و149 من الأغنام و11 من الماعز، في حين وصل العدد الاجمالي للحيوانات التي ترقيمها وتسجيلها إلى 2964 بواقع 2678من الأبقار، و286 من الجاموس، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.

يذكر أن المحافظ قد ناقش استعدادات قطاع الطب البيطرى الخاصة بانطلاق الحملة في 84 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، والاطمئنان على إعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفيراحتياجات الإدارات، والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير الدعم اللازم لانجاح الحملة والتنسيق مع الأوقاف والكنائس والإرشاد الزراعي والشباب والرياضة للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وطالب المحافظ المواطنين بالاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة،وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية.


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