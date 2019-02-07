تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات نهاية الأسبوع بنسبة 0.01%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط هبوط السلع الاستهلاكية والتأمين.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5199.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسرا 0.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5439.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسرا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4762.71 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 168.9 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار كويتى عبر 5425 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاعى الصناعة والعقار بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.48%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، ثم قطاعى البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.55%، تليه تحصيلات بنسبة 10%، ثم الأنظمة بنسبة 6.48%، فيما تصدر سهم "العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.40% ثم مينا بنسبة 5.32%، ثم وثاق بنسبة 4.57%.