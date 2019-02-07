video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع طفيف للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 07 فبراير 2019 02:53 م
تراجع طفيف للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، والذى تراجع بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 817.415 مليار جنيه.
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 233 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.2 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.33% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.38%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 5.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 89.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14753 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 18673 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% ليغلق عند 692 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1751 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 52 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

البورصة تقرر تعديل قائمتى الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة