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الخميس، 07 فبراير 2019 02:02 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط النقل والتأمين

الخميس، 07 فبراير 2019 02:01 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط النقل والتأمين بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.67% خاسرة 178.75 نقطة، ليغلق مؤشرها عند مستوى 10505.19 نقطة.
    
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.6 مليون سهم بقيمة 206 ملايين ريال قطرى عبر 5117 صفقة، وارتفع 4 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقر 3 أسهم.
  
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.62%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%.
 

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