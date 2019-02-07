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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط الاستثمار والسلع

الخميس، 07 فبراير 2019 01:53 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط الاستثمار والسلع بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً عدد 14.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2542.67 نقطة.   
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 130.5 مليون سهم محققة ما قيمته 231.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2809 صفقة لعدد 34 سهم، وارتفع 10 أسهم، فيما انخفض 22 سهم، واستقر  سهمين.
 
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 3.77%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مصرف السلام السودان بنسبة 7.50%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى للاستثمار بنسبة 4.58%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 3.82%.
 

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