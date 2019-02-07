تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى تراجع بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى، جلوبال تيلكوم القابضة، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14757 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 18672 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 692 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1751 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.