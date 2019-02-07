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تحرير 1256 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 07 فبراير 2019 09:07 ص
تحرير 1256 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1265مخالفة مرورية متنوعة.
 
 
كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 34 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 18 شقة مفروشة و14شخص من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 8 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.
 

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