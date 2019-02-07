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تجديد حبس 3 طلاب صوروا شخصا يحمل جنسية عربية عاريا لابتزازه وسرقته فى حلوان

الخميس، 07 فبراير 2019 03:39 م
تجديد حبس 3 طلاب صوروا شخصا يحمل جنسية عربية عاريا لابتزازه وسرقته فى حلوان محكمة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 3 طلاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتصوير طالب بكلية الطب، عاريًا وابتزازه وسرقته بالإكراه.
 
وكان بلاغ ورد العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من "ع.ا" طالب بطب عين شمس ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، يفيد تعرضه لعملية ابتزاز على يد 3 أشخاص، حيث قاموا بتصويره عاريا للحصول منه على مبالغ مالية.
 
وكشفت التحريات،  أن الضحية تعرف على المتهمين عن طريق موقع تواصل اجتماعى بقصد ممارسة الشذوذ، وفور وصوله حلوان اقتادوه لمنزل أحدهم وصورهو عاريا فى أوضاع مخلة لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية، وسرقة هاتفه، تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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