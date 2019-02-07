تاجيل دعوى سعد الدين الهلالى ضد قناه الصفا الفضائية لسبه وقذفه لـ21 مارس

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الرابعة تعويضات بمحكمة الجيزة تأجيل نظر الدعوى رقم 16 لسنة 2019 المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، وكيلا عن الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فى دعوى تعويضه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه ضد قناة الصفا الفضائية لقذف وسب سعد الدين الهلالى ونشر أخبار كاذبة لجلسة 21 مارس المقبل.

وكان الهلالي قد قدم شكوى ضد القناة المذكورة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد القناة عن واقعة سبه وقذفه بعبارات لا تليق به ومكانته العلمية والأدبية بخلاف تعمد القناة نشر أخبار كاذبة تمس سمعة الهلالى،

واصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس قرارا بإنذار القناة وإلزامها بتقديم الاعتذار للهلالى بشكل واضح وصريح .